Roma: Foschi (Pd), atto vergognoso svastiche al ghetto ebraico

- Le scritte apparse al ghetto ebraico di Roma "con la stella di David equiparata alla svastica nazista, sono vergognose e non fanno altro che alimentare una spirale d'odio che come Partito democratico condanniamo fermamente. Bene che il Comune di Roma, sempre attento a questi temi, si sia attivato subito per rimuovere queste scritte indegne e antisemite che offendono la comunità ebraica e tutti i sinceri democratici di questa città". Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma. (Com)