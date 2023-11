Treviso: Valditara, odio razziale e antisemitismo incompatibili con principi scuola costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo al caso della docente di matematica della scuola dell'Istituto H-Farm di Roncade (Treviso), che avrebbe pubblicato su Instagram un post, poi rimosso, corredato dalla scritta "Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei", il ministero dell’Istruzione e del Merito, su impulso del ministro Valditara, si è prontamente attivato chiedendo al legale rappresentante dell’istituto informazioni esaustive e immediate sui fatti e di essere messo a conoscenza delle misure adottate. E' quanto si legge in una nota. Trattandosi di una scuola straniera non vigilata dal Mim, l’iter disciplinare di accertamento e di eventuale sanzione può essere avviato solo dall’istituto stesso. “Odio razziale e discriminazioni di ogni tipo sono incompatibili con i principi della nostra scuola che è la scuola costituzionale, improntata al rispetto della persona. Come ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili", afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Com)