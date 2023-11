Guinea-Conakry: giunta militare offre ricompensa di 54 mila euro per cattura latitante di Claude Pivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Guinea hanno offerto una taglia di oltre 54 mila euro per la cattura di Claude Pivi, uno degli uomini forti della giunta che ha governato la Guinea tra il 2008 e il 2009 sotto il capitano Dadis Camara, che risulta ancora latitante dopo essere evaso dal carcere sabato scorso durante un assalto condotto da un commando armato. Pivi, ex ministro della Sicurezza presidenziale di Camara, è ancora "attivamente ricercato sia a livello nazionale che internazionale", ha detto in una nota il ministro della Giustizia Alphonse Charles Wright. Le autorità offrono una ricompensa di 500 milioni di franchi guineani (54.100 euro) "a chiunque aiuti o faciliti il ​​(suo) arresto", ha spiegato, aggiungendo che è stato istituito un numero verde per chiunque rintracci o abbia notizia del latitante. Camara, Pivi e altri nove ex alti esponenti del regime sono sotto processo dal settembre 2022 per una serie di omicidi, atti di tortura, stupri e altri rapimenti commessi il 28 settembre 2009 e nei giorni successivi da parte delle forze di sicurezza dentro e intorno a un stadio alla periferia di Conakry, dove si erano radunati decine di migliaia di sostenitori dell'opposizione. (segue) (Res)