Guinea-Conakry: giunta militare offre ricompensa di 54 mila euro per cattura latitante di Claude Pivi (2)

- Nei giorni scorsi la giunta militare al potere in Guinea ha dispiegato un importante dispositivo di sicurezza per rintracciare Pivi, in fuga da sabato scorso dopo l'evasione dal carcere di Conakry alla quale ha partecipato anche l'ex leader militare Moussa Dadis Camara, poi ricatturato. Il dispiegamento vede la partecipazione di un alto numero di forze speciali, in particolare dei membri della Guardia presidenziale. Le operazioni hanno interessato i quartieri di Colea, Mafanco e Madina, a sud della capitale, con perquisizioni sistematiche che hanno costretto diversi commercianti a chiudere per agevolare l'azione di polizia. Le zone battute sono quelle considerate fedeli al presidente deposto Alpha Condé, la cui influenza i militari al potere hanno cercato di contrastare con numerosi arresti e licenziamenti. Anche a seguito dell'evasione di sabato, il leader militare Mamady Doumbouya ha rimosso dall'incarico più di 60 militari ed agenti carcerari. Gli ufficiali militari licenziati includono lo stesso Pivi, ancora in fuga, oltre a Moussa Thiegboro Camara e Blaise Goumou, che sono invece stati rintracciati e catturati sabato sera dalle forze di sicurezza dopo la fuga dal carcere centrale di Conakry. (segue) (Res)