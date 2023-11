Guinea-Conakry: giunta militare offre ricompensa di 54 mila euro per cattura latitante di Claude Pivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono state uccise negli scontri a fuoco seguiti al tentativo di evasione di Camara. Lo rende noto il ministero della Giustizia di Conakry in un comunicato, secondo cui le autorità hanno rinvenuto i corpi di tre aggressori, quattro soldati e altre due persone. Altri sei sono ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco. La dichiarazione del ministero, firmata dal procuratore generale Yamoussa Conte, afferma che Camara e gli altri fuggitivi sono indagati per omicidio colposo e altre violazioni. L'avvocato del capitano Camara aveva precedentemente dichiarato alla "Bbc" che l'ex leader militare era stato coinvolto nella fuga contro la sua volontà e che non avrebbe mai tentato di scappare dal carcere, poiché aveva fiducia nel sistema giudiziario guineano. L’esercito ha descritto l'evasione di Camara e compagni come un tentativo di “sabotare” le riforme del governo e ha rinnovato il suo “incrollabile impegno” alle autorità attualmente al potere. Camara è uno degli imputati al processo sul cosiddetto "massacro del settembre 2009", aperto per accertare le responsabilità della morte di 157 persone a seguito della repressione attuata dalle forze dell'ordine sui partecipanti ad una manifestazione pacifica organizzata per protestare contro l'intenzione dell'ex capo della giunta militare, allora al potere, di presentarsi alle imminenti elezioni presidenziali. Camara ha sempre rivendicato la sua innocenza, attribuendo ad altri collaboratori le decisioni della repressione violenta, a lui tenute nascoste. Camara guidò un colpo di Stato militare nel 2008 e governò la Guinea per quasi un anno finché non fu ferito in un tentativo di omicidio nel dicembre 2009. (Res)