Veneto: Zaia, con Adriano Pavan arte perde figura di spicco, ha fatto conoscere Piave nel mondo

- È scomparso, all'età di 88 anni, il pittore jesolano Adriano Pavan, divenuto famoso per le opere rappresentanti gli scorci dell'area del fiume Piave. "Con Adriano Pavan – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto – l'arte pittorica veneta perde una figura di spicco. Un uomo che ha amato il suo territorio fino a farne la musa ispiratrice delle sue opere, dedicate ad affascinanti scorci del Piave, che hanno fatto conoscere questo straordinario angolo di Veneto in tutto il mondo, da Parigi a New York". "Pavan occupa un posto di diritto nel gotha dell'arte del Veneto – ha concluso Zaia – e la sua perdita è incolmabile. Rivolgo a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene le mie più sincere condoglianze".(Rev)