- L'Autonomia differenziata "è esattamente in linea con quanto sitiamo portando avanti è un tema di responsabilizzazione delle classi dirigenti". Lo ha ribadito il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, intervenendo in replica nell'Aula del Senato dove si esamina il decreto Sud, già approvato dalla Camera. (Rin)