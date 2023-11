Imprese: Urso incontra Catteneo (Enel), focus su progetti sviluppo energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini l’Amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, sugli investimenti e i progetti futuri del gruppo. “Insieme a Enel abbiamo approfondito i progetti di sviluppo per i territori italiani in settori strategici, dal fotovoltaico alle fonti rinnovabili, dall'idrogeno alle prospettive future della tecnologia legata al nucleare”, scrive Urso su X. “Il colloquio è stato utile per approfondire gli strumenti normativi e gli investimenti necessari a raggiungere obiettivi comuni di innovazione e rilevanza tecnologica, che portino l’Italia a essere più competitiva e a vincere la sfida della transizione energetica”, aggiunge. (Rin)