Energia: Lega, ritirati nostri emendamenti su mercato tutelato, governo interverrà

- La Lega ha ritirato i propri emendamenti presentati nelle commissioni riunite Finanze e Attività produttive riferiti alla proroga del mercato tutelato. Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega, componenti delle commissioni Finanze e Attività Produttive. “Abbiamo preso questa decisione a fronte di un preciso impegno del governo ad intervenire risolutivamente su questo argomento non appena sarà giunta a termine la trattativa in corso con la Commissione europea", aggiungono. (Rin)