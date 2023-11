Migranti: Scalfarotto (Iv), su accordo con Albania Tajani informi Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani venga in Aula a informare il Parlamento del contenuto dell'accordo" siglato dal governo italiano "con l'Albania. Il Parlamento non sa niente in questo momento tranne quello che riportano i giornali". Lo ha chiesto intervenendo in Aula il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto. "Prendo atto della sua richiesta che trasferirò immediatamente al governo", ha replicato il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa. (Rin)