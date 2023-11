Spagna: Puigdemont, stabilità legislatura dipenderà subordinata a realizzazione accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della legislatura del possibile governo spagnolo di Pedro Sanchez è "subordinata all'avanzamento e alla realizzazione degli accordi raggiunti con il Partito socialista operaio spagnolo". Lo ha detto l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, nel corso delle dichiarazioni rilasciate a Bruxelles in seguito all'accordo raggiunto con il Partito socialista, sottolineando che il patto presentato oggi è "soggetto a ispezione e controllo da parte di un meccanismo indipendente che non può essere catalano o spagnolo, deve essere internazionale". I membri di questo organismo di verifica sono già stati scelti, dice Puigdemont, e si riuniranno per la prima volta questo mese. Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat) ha, tuttavia, riconosciuto la "mancanza di fiducia" tra il suo partito ed i socialisti. "Non ci fidiamo delle parole o delle promesse. E sicuramente l'altra parte la pensa allo stesso modo e non avrà fiducia in noi. Speriamo che un giorno non sia così", ha evidenziato Puigdemont. L'ex presidente catalano ha poi ammonito che la continuità della legislatura "è subordinata al rispetto delle condizioni dell'accordo. Senza il rispetto delle condizioni, la legislatura non può andare avanti". (Spm)