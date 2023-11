Serbia: premier Brnabic, non ci sono "elettori fantasma" nelle liste elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia Ana Brnabic ha respinto le accuse dell'opposizione di governo la quale sostiene che nelle liste elettorali in vista delle elezioni del 17 dicembre si aggiungono degli "elettori fantasma". Brnabic ha affermato che ciò "non è più possibile" dall'introduzione del sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione e che tutto è quindi "facilmente verificabile". Lo riporta la stampa locale. Nella conferenza stampa organizzata a Belgrado la premier ha affermato che questo è uno dei temi più importanti per i cittadini e per la loro fiducia nel processo elettorale e nella democrazia, e ha accusato l'opposizione di "mentire, calunniare e destabilizzare" lo Stato e creare "ulteriore caos" in una situazione in cui la stabilità è "estremamente necessaria".(Seb)