Casa: Salvini, 70 mila alloggi Erp pronti ma servono miliardi, manca dato Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Secondo "uno studio sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, a novembre 2023, indisponibile agli inquilini, perché sotto soglia" per diverse ragioni "o perché fuori norma o perché non è ancora finito" da "Venezia passando per Palermo" ed "escludendo Roma, che non ha ancora dato i numeri" ci sono "almeno 70 mila unità immobiliari, già pronte, confezionate, vuote e inutilizzabili". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, a Roma. "Prima di parlare di nuovo consumo un amministratore pubblico deve rimettere sul mercato ciò che non è in disponibilità. Occorrono miliardi di euro, malcontati 3-4 solo per quegli interventi. La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato, nei prossimi anni e nelle prospettive di sviluppo sul piano internazionale, non permette di ipotizzare che solo sul tema casa pubblicamente si possano stanziare X miliardi di euro per le prossime leggi di bilancio. Ma nel privato ci sono energie e superfici da mettere a disposizione a oggi inutilizzate". (Rer)