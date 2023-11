Speciale difesa: Russia-Cina, Putin, conduciamo regolarmente esercitazioni militari congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina conducono regolarmente esercitazioni militari congiunte. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il vicepresidente della Commissione militare centrale cinese Zhang Youxia a Novo-Ogaryovo, nella regione di Mosca. Nel corso dell'incontro, Putin ha osservato che gli Stati Uniti cercano sempre di più di "trascinare" tutti i Paesi della Nato in modo da aumentare le tensioni nella zona del Asia-Pacifico. Secondo il presidente russo, gli Usa cercano anche di creare nuove alleanze militari e politiche, "considerando soprattutto i propri interessi egoistici". "Lo vediamo con tutti i nostri amici, soprattutto con la Cina, e la nostra reazione è tranquilla e bilanciata", ha sottolineato Putin. In risposta alle azioni degli Stati Uniti, Mosca e Pechino "rafforzano le capacità di difesa, anche grazie a esercitazioni navali e aeree congiunte che conduciamo regolarmente", ha spiegato Putin. (Rum)