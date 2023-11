Speciale difesa: Crosetto, schierate due fregate davanti a Gaza e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha deciso di schierare nuovamente le due fregate Carlo Margottini e Virginio Fasan al largo della striscia di Gaza e del Libano per questioni securitarie e di prevenzione. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa, spiegando che la Difesa valuterà se continuare a mantenere le due fregate in quella zona in base allo sviluppo degli eventi in Medio Oriente. (Res)