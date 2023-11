Speciale difesa: l’esercito algerino testa un aereo da trasporto militare spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare algerina ha testato per due giorni la versione migliorata dell'aereo da trasporto militare spagnolo Eads Casa C-295 W. Lo ha riferito il sito web algerino “Mena Defense”, secondo il quale la nuova versione consente all’aereo di ridurre il consumo di carburante dal 3 al 6 per cento e di aumentare la capacità di volo di 30 minuti. L'aereo è atterrato alla base militare di Blida, in Algeria, per i test. Il C-295 W è un aereo da trasporto militare multiuso che può essere utilizzato per una varietà di missioni, tra cui il trasporto di truppe e merci nonché la sorveglianza e il supporto aereo. È prodotto dall’impresa aeronautica Construcciones Aeronauticas (Casa), che fa parte del gruppo Airbus. L'aereo viene utilizzato anche da paesi come Canada, Indonesia, Egitto e Francia. (Ala)