Speciale difesa: ministro Difesa Iran, conflitto a Gaza si concluderà con fallimento Israele

22 luglio 2021

- Le operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza si concluderanno con un fallimento. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa iraniano, il generale Mohammad Reza Ashtiani, durante un incontro con l’ambasciatore turco a Teheran, Hicabi Kirlangic, come riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Secondo Ashtiani, le azioni delle fazioni palestinesi contro Israele, incluso l'attacco del 7 ottobre sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, si fondano sulle “capacità di resistenza dei combattenti e sul loro spirito di resilienza, dopo decenni di sanzioni e attacchi”. L’attacco del 7 ottobre, secondo il ministro iraniano, ha messo in luce il “falso potere” di Israele, mentre il sostegno dei Paesi occidentali non ha fatto altro che complicare la situazione nella regione. (Irt)