Speciale difesa: Perego, Mare aperto 2023-2 è seconda fase della più grande esercitazione della Marina

- Oggi a bordo di Nave Cavour, nave ammiraglia della Marina militare il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago insieme a autorità politiche e militari Nazionali ha partecipato ad una dimostrazione ambito seconda fase della esercitazione Mare Aperto 2023 e Nato Dynamic Mariner 23. Lo ha riferito una nota del sottosegretario. “16 paesi della Nato, 34 navi e 6 sommergibili, 29 tra aerei ed elicotteri dell’Aviazione navale, 900 fucilieri della forza da sbarco e un distaccamento operativo del Comsubin con centri di comando e controllo e stazioni radar costiere, un totale di quasi 6000 militari e civili impegnati in una esercitazione importantissima sia dal punto di vista Nazionale che Nato”, ha affermato il sottosegretario. “Una simulazione molto realistica di un contesto multidominio come richiede l’attuale complessa situazione geopolitica, che ha anche il fine di certificare la prontezza operativa della Marina militare, attraverso Comitmarfor (Commander of the Italian Maritime Force), quale forza di reazione rapida della Nato. Inoltre, da qualche settimana la Marina italiana è alla guida di Euromarfor (Forza marittima europea), una forza marittima multinazionale navale, in grado di condurre operazioni navali, aeree e anfibie, che agisce come organismo internazionale per il mantenimento della pace e lo sviluppo della sicurezza”, ha proseguito Perego. (Com)