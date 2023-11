Speciale difesa: ministro albanese Peleshi, nostro bilancio 2024 rispetta impegni Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio 2024 del ministero della Difesa dell’Albania rispetta l’impegno Nato di raggiungere il 2 per cento del Pil per le spese militari. Lo ha detto il ministro della Difesa albanese Niko Peleshi, citato dall’agenzia di stampa “Ata”, durante la presentazione del bilancio alla Commissione per la sicurezza nazionale. “Rispetto al budget dell’anno scorso, abbiamo fatto un salto piuttosto significativo. L’Albania è uno dei Paesi impegnati a raggiungere il 2 per cento. Diciamo oggi con grande orgoglio che il bilancio che vi presentiamo, che ammonta a 48,3 miliardi di lek (461,4 milioni di euro), realizza il nostro impegno nei confronti della Nato”, ha affermato Peleshi. (Alt)