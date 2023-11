Speciale difesa: Soccodato (Mbda), componente industriale italiana coinvolta in fasi iniziali programma Narew

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo accordo conferma la validità del Camm-Er come sistema evoluto a maggiore range, sviluppato con il contributo di Mbda Italia ed adottato anche dalle nostre Forze armate. “Ci sarà un parziale Transfer of Technology, ma la componente industriale italiana, guidata da Mbda Italia, sarà coinvolta nella produzione per le fasi iniziali del programma, con un progressivo trasferimento in Polonia di alcune attività dedicate esclusivamente ai sistemi polacchi, analogamente a quanto avviene nel Regno Unito”. Lo dichiara in una nota Giovanni Soccodato, Executive Group Sales and Business Development Director di Mbda e Managing Director di Mbda Italia, commentando l’accordo che vedrà Mbda collaborare con Pgz per la realizzazione del programma di difesa aerea Narew in Polonia. “Questa attività si aggiungerà a quanto previsto per la fornitura dei sistemi al cliente nazionale. Anche per questo e per aumentare la capacità complessiva di realizzare questi sistemi, sono previsti investimenti nei nostri stabilimenti, in particolare presso il sito del Fusaro (Napoli) e la realizzazione di una linea di integrazione pirica del missile, presso lo stabilimento Aid di Noceto”, aggiunge. (Rin)