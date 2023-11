Spagna: JxCat proporrà trasferimento del 100 per cento delle imposte pagate in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento di accordo sottoscritto oggi tra i socialisti e Uniti per la Catalogna (JxCat) per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez include la richiesta di Carles Puigdemont di stabilire "un'eccezione" per la Catalogna nella legge sul finanziamento delle comunità autonome che "faciliti il trasferimento del 100 per cento di tutte le imposte pagate" al governo locale. Si chiede, inoltre, il riconoscimento della singolarità in cui è organizzato il sistema istituzionale della Catalogna". Da parte sua, il Psoe si impegna a "sostenere le misure che consentono alla Catalogna l'autonomia finanziaria e l'accesso al mercato, così come un dialogo unico sull'impatto dell'attuale modello di finanziamento". Inoltre, i socialisti "affronteranno gli elementi essenziali di un piano per facilitare e promuovere il ritorno in Catalogna delle aziende che negli ultimi anni si sono trasferite in altri territori". (Spm)