Sudan: il conflitto s'intensifica a Khartum mentre nel Darfur si temono nuove violenze etniche (2)

- Nella capitale Khartum, intanto, i droni dell'esercito sudanese hanno lanciato attacchi aerei sulle posizioni delle Rsf nella zona aeroportuale nel quartiere Mujahideen, avvolgendo diverse aree in nuvole di fumo. Gli scontri ad Omdurman e nell'area di Khartum non devono, però, far passare in secondo piano quanto sta accadendo da mesi nel Darfur, l'altra area "calda" del conflitto scoppiato lo scorso 15 aprile. È notizia dello scorso 2 novembre che le Rsf hanno annunciato di aver preso il controllo della base militare di Jadeed Alsail, nello Stato del Nord Darfur. In una nota, le Rsf hanno inoltre accusato le Forze armate sudanesi (Saf) di aver bombardato i cittadini del Nord Darfur con raid aerei. Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, ha riferito che le autorità stanno contattando le due parti in conflitto per impedire che la città di Al Fashir - capoologo regionale - entri in guerra. Il governatore del Nord Darfur, Nimer Mohamed Abdul-Rahman, ha chiesto ai residenti di Al Fashir di spostarsi dall'area degli scontri tra Saf e Rsf verso un'area sicura e di lavorare per fermare gli scontri in città. Fonti del Darfur occidentale hanno inoltre confermato che le Rsf si stanno preparano ad attaccare una base militare dell'esercito nel Darfur occidentale. I miliziani guidati dal generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo hanno preso inoltre il controllo della 21ma divisione delle Saf nello Stato del Darfur centrale, catturandone il comandante. In precedenza le Rsf avevano annunciato anche la presa dell'aeroporto di Balila, situato nello Stato del Kordofan occidentale. I miliziani di Dagalo hanno inoltre confermato di controllare la base militare di Umkadadah, nel Nord Darfur, e hanno annunciato l'intenzione di attaccare presto la sesta divisione di fanteria ad Al Fasher, sempre nel Nord Darfur. (segue) (Res)