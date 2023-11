Sudan: il conflitto s'intensifica a Khartum mentre nel Darfur si temono nuove violenze etniche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è nello Stato del Darfur occidentale che si concentrano maggiormente le preoccupazioni per i drammatici effetti che i combattimenti stanno avendo sulla popolazione civile, per via soprattutto della dimensione etnica che potrebbero assumere. Ieri, 8 novembre, la Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams) ha denunciato gravi violazioni dei diritti umani commesse tra il 4 e il 6 novembre dalle milizie arabe alleate delle Rsf, in particolare nel quartiere Ardamata di El Geneina, capitale del Darfur occidentale. Gli abusi, afferma l'Unitams, sono avvenuti in seguito alla presa del controllo della base della 15ma divisione di fanteria delle Forze armate sudanesi, il quartier generale locale, e hanno preso di mira cittadini appartenenti alla comunità masalit. Inoltre, prosegue Unitams, prima della conquista della base le milizie arabe hanno condotto una campagna di arresti e detenzioni arbitrarie di persone sospettate di aver collaborato con le forze armate sudanesi. Se, da parte loro, le Rsf respingono le accuse e negano di essere coinvolte in un qualsiasi "conflitto tribale", migliaia di persone si sono date alla fuga dopo che gravi violenze sono state commesse dalle Rsf e dalle milizie arabe loro alleate ai danni di persone di etnia masalit. Gli stessi aggressori avrebbero attaccato un campo per sfollati interni a Erdamta, uccidendo circa 800 persone. Secondo quanto denuncia Medici senza frontiere (Msf), la maggior parte delle 7 mila persone che sono entrate in Ciad negli ultimi tre giorni sono donne e bambini che fuggono senza nulla. I combattenti delle Rsf sono per la maggior parte originari del Darfur. Il gruppo paramilitare ha conquistato vaste aree nella regione, prendendo il controllo di quattro dei cinque Stati della regione. (segue) (Res)