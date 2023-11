Sudan: il conflitto s'intensifica a Khartum mentre nel Darfur si temono nuove violenze etniche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra dunque destinato a fallire anche il secondo round di colloqui in corso a Gedda, in Arabia Saudita, sotto la mediazione di Arabia Saudita, Stati Uniti e Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Nonostante gli sforzi, le due parti finora non sono riuscite a raggiungere un accordo di cessate il fuoco. L’ultimo ciclo di colloqui, conclusosi martedì 7 novembre, ha portato solo ad un generico impegno a consentire l’accesso umanitario e ad attuare misure di rafforzamento della fiducia. Che il nuovo ciclo di negoziati, del resto, non avrebbe sortito alcun successo era facilmente pronosticabile. Gli obiettivi dei colloqui erano infatti circoscritti e in linea con la Dichiarazione di impegno di Gedda per la protezione dei civili dello scorso maggio: facilitare la fornitura di assistenza umanitaria, stabilire un cessate il fuoco e altre misure di rafforzamento della fiducia, promuovere una cessazione permanente delle ostilità. Non sono state affrontate questioni politiche più ampie, lasciate ai “civili sudanesi”, poiché “non esiste una soluzione militare accettabile”, recitava il comunicato datato 29 ottobre. (Res)