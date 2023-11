Innovazione: a Roma la "Space smart factory", tecnologia avanzata per satelliti e costellazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica è "tra le più innovative al mondo anche nel campo della sostenibilità ambientale" e "metterà a sistema tecnologie spaziali e soluzioni di trasformazione digitale per l'advanced manufacturing, accelerando ulteriormente la crescita dei territori e delle competenze per continuare a garantire al Paese un vantaggio competitivo anche nel mercato commerciale dello spazio, specialmente nelle costellazioni", ha detto il capo del coordinamento dello spazio del gruppo Leonardo, Franco Ongaro. Grazie a camere pulite modulari e all'utilizzo delle tecniche digitali, la Space smart factory potrà essere riconfigurata in funzione delle produzioni richieste per consentire l'integrazione e prove di una ampia tipologia di satelliti di differenti classi e applicazioni spaziali come l'osservazione della Terra, la navigazione e le telecomunicazioni. Il centro sarà un vero e proprio hub digitale che utilizzerà, durante tutte le fasi della progettazione, assemblaggio, integrazione e test dei satelliti, tecnologie quali modellazione numerica e digital twin, tecniche di realtà virtuale e aumentata, simulatori integrati e connessi con la filiera dei fornitori ed elementi di alta automazione (robot/cobot). (segue) (Rer)