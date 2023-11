Innovazione: a Roma la "Space smart factory", tecnologia avanzata per satelliti e costellazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- L'investimento "ha una forte ricaduta positiva sul territorio, in termini di occupazione e capacità di attivare sinergie e sviluppo su settori ad alto valore aggiunto" e "consentirà di portare, su una scala più ampia, la produzione satellitare italiana con un elevato grado di automazione e personale altamente specializzato", ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Infatti, il centro ospiterà lo Space joint lab, uno spazio innovativo e collaborativo pensato per ospitare al suo interno una pluralità di funzioni orientate alla formazione di nuove figure professionali nel campo delle discipline spaziali e a sviluppare idee e prodotti innovativi in partnership con Pmi, start-up, fornitori, partner industriali e centri dell'eco sistema della ricerca. (Rer)