Medio Oriente: premier greco Mitsotakis incontra leader Anp Shtayyeh a Parigi

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato oggi a Parigi il leader dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, a margine della Conferenza umanitaria internazionale su Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il colloquio è stato incentrato sull’attuale situazione nella Striscia di Gaza. Il premier greco ha sottolineato la sua crescente preoccupazione per le vittime civili e ha evidenziato la necessità di pause umanitarie per garantire un costante flusso di aiuti umanitari. Mitsotakis ha anche ribadito la disponibilità della Grecia per un corridoio umanitario marittimo. Durante la conversazione con il primo ministro dell’Anp, il capo del governo di Atene ha inoltre detto che Hamas “è un'organizzazione terroristica che non rappresenta il popolo palestinese” e che “solo la soluzione dei due Stati può garantire la pace e stabilità nella regione”. (Gra)