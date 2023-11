Regno Unito: Ronzulli (FI) su caso Indi, sbagliata ingerenza governo inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi siamo noi per decidere se dieci mesi in più sono tanti o sono pochi per la famiglia e per la bambina? Io penso sia sbagliato che il governo inglese entri a gamba tesa su una questione del genere. Poi si può discutere se sia giusto o sbagliato che i genitori si accaniscano o meno, ma questa è una questione etica e morale che appartiene ad ognuno di noi. Inoltre c'è da chiedersi perché questa bambina non abbia il diritto di morire a casa tra le braccia dei genitori". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, ospite all'"Aria che tira", su La7. "La cittadinanza italiana - ha proseguito la parlamentare - è una possibilità data ai genitori, non ci siamo svegliati e abbiamo deciso di andare in Inghilterra ad occuparci del caso Indi Gregory. Il papà e la mamma hanno chiesto aiuto al governo italiano, e secondo me il governo ha fatto a bene a concedergli una possibilità. Quello che trovo ingiusto e intollerabile è che sia qualcun altro e non i genitori a decidere di una bambina di otto mesi, in questo caso un giudice e per questioni economiche". (Rin)