Riforme: Bonafè (Pd), premierato pasticciato e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel merito, questa del premierato è una riforma pasticciata e pericolosa. Intanto perché svilisce una figura di garanzia e molto apprezzata dai cittadini come il Presidente della Repubblica. Poi, di fatto, cambia la forma parlamentare di governo del nostro Paese. Non è vero che produrrà più stabilità, ma produrrà più instabilità. E' sbagliata nel metodo, ora sappiamo che partirà dal Senato dove c'è già in discussione la riforma dell'Autonomia differenziata e dove già si sta discutendo la manovra. Questo succede semplicemente perché c'è in atto un mercato delle vacche all'interno della maggioranza: alla Lega l'autonomia differenziata e a Fratelli d'Italia il premierato. Alla faccia della stabilità del Paese e dell'interesse degli italiani". Lo ha detto Simona Bonafè, vicepresidente vicaria del gruppo democratico alla Camera e capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, intervistata sul sito web dei deputati Pd.(Rin)