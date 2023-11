Roma: Parco archeologico Colosseo, presentato sistema monitoraggio alberi parco a difesa patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa ‒ in sperimentazione anche presso la Riserva Naturale di Metaponto in Basilicata ‒ che trova la sua perfetta applicazione all'interno del Parco archeologico del Colosseo, da sempre impegnato nella salvaguardia e nella valorizzazione del grande patrimonio arboreo conservato al suo interno e che comprende, inoltre, ben 148 alberi ultracentenari, i Patriarchi, testimoni silenziosi dei grandi cambiamenti avvenuti nell'area archeologica. La piattaforma S23 consente, dunque, una mirata azione di tutela del patrimonio verde, attraverso uno strumento innovativo e di immediata efficacia, utile tanto ai ricercatori, quanto agli agronomi, ai botanici ed agli architetti paesaggisti, consentendo una rilevazione puntuale di possibili criticità ma anche delle tipologie e delle caratteristiche degli alberi stessi. Uno strumento innovativo, operante in modalità multiscala e multiparametrica, che consente un monitoraggio costante da remoto grazie ad una tecnologia "Remote Sensing" montata su piattaforma satellitare Sentinel2 in grado di captare dallo spazio le variazioni della clorofilla attraverso il Programma Copernicus di Esa. (segue) (Com)