Roma: Parco archeologico Colosseo, presentato sistema monitoraggio alberi parco a difesa patrimonio (3)

- Grazie ad una strumentazione operante con tecnologia fotogrammetrica, termografica ad infrarosso e radar sarà possibile analizzare lo stato del tronco dell'albero, evidenziandone la pienezza o la presenza di fratture interne; un approccio prossimale Iot Sensing in tecnologia 5G permetterà di mettere in correlazione i dati con le componenti del vento misurate per mezzo di un anemometro locale, installato sulla terrazza della Basilica di Massenzio, monitorando il comportamento dinamico degli alberi sottoposti a sollecitazioni meccaniche. Grazie al progetto "Space to Tree" il Parco si dota, oggi, di un nuovo prezioso strumento per la tutela del proprio inestimabile "tesoro" verde contribuendo, anche in tal modo, allo sviluppo di un'economia sostenibile nei suoi diversi aspetti. In occasione della presentazione sono intervenuti: Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo, Gabriella Strano, architetto Paesaggista del Parco archeologico del Colosseo, Domenico Conte, Divisione Sviluppi Sw e Ricerca Industriale Digimat Spa, Nicola Masini, Cnr Research Director and Deputy Director of Cnr-Ispc, Rosa Lasaponara, Responsabile scientifico laboratorio Argon del Cnr-Imaa e Nicodemo Abate, Ricercatore Cnr-Ispc. (Com)