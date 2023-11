Riforme: Avs, Camera umiliata, sgarbo istituzionale senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Uno sgarbo istituzionale senza precedenti che lascerà il segno. L’alternanza Camera-Senato nell’incardinamento dei provvedimenti è una garanzia di rispetto per le Camere. Se il Senato diventa il luogo di ogni confronto costituzionale in prima lettura, significa che la Camera ricoprirà sempre un ruolo più marginale. Una umiliazione inaccettabile”. Lo afferma il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, in merito all conferma dell'avvio dell'iter, a palazzo Madama, della riforma varata dal governo sul premierato. (Rin)