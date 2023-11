Serbia: centro studi Birodi, "disciplinare" esposizione mediatica di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksandar Vucic viene annunciato nei media come presidente della Serbia anche quando parla delle elezioni, ma occorre separare la sua carica durante la campagna elettorale. Lo riferisce in una nota il centro studi serbo che si occupa di ricerche nel campo delle scienze sociali e politiche (Birodi), che ha esortato l'Organismo di regolamentazione dei media elettronici (Rem) a "disciplinare" la partecipazione nei media del presidente serbo. “È necessario separare l'esposizione mediatica di Vucic quando parla in qualità di presidente della Repubblica e quando parla in qualità di membro del Partito progressista serbo (Sns), al quale ha dato il suo nome alla lista elettorale", sottolinea Birodi nella nota. Il centro studi serbo ha sottolineato che senza stabilire un confine chiaro, i cittadini saranno esposti a una "manipolazione mediatica" in vista delle prossime elezioni. Birodi cita come esempio l'intervista di ieri sera all'emittente televisiva "Prva", in cui Vucic, annunciato come presidente del Paese, ha espresso opinioni politiche come membro del Partito progressista serbo (Sns). (Seb)