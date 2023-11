© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho parlato con Prefetto e Questore, ero in Giunta, mi pare un'ottima cosa". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca rispondendo in merito all'arresto del 37enne algerino, ricercato dopo essere stato condannato per terrorismo in Algeria. (Rem)