- "Domani, in Aula, alla Camera, il governo risponderà alla mia interpellanza urgente sulla vertenza La Perla. Fondamentale che le istituzioni siano unite. Per difendere i posti di lavoro e un marchio così prezioso per il made in Italy". Lo scrive su X (ex Twitter) Andrea De Maria, deputato del Partito democratico. (Rin)