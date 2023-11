Nigeria: amuleto antiproiettile, ucciso uomo utilizzato come cavia umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nello Stato nigeriano di Bauchi dopo essere stato utilizzato come cavia umana per un esperimento a prova di proiettile. È quanto riferito alla stampa dal portavoce della polizia, Ahmed Wakil, secondo cui a sparare è stato un guaritore tradizionale che ha sparato il colpo con una pistola di fabbricazione locale. L'uomo è stato arrestato insieme ad altre due persone, mentre altri sospettati restano latitanti. La vittima è stata identificata come Muhammadu Ali, un abitante della zona. La polizia ha risposto rapidamente dopo aver appreso dell'incidente e ha portato d'urgenza la vittima in ospedale, dove è stato dichiarato morto al suo arrivo. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della polizia. Gli amuleti antiproiettile con presunte proprietà magiche sono comunemente usati in Nigeria, dove molte persone cercano assistenza dai guaritori tradizionali per rispondere alle loro preoccupazioni. Tuttavia, ci sono stati diversi casi di decessi derivanti da test simili. (Res)