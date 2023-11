Caso Orlandi: Scalfarotto (Iv), sì a Commissione inchiesta, ma lavoro sarà difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il pubblico interesse nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, chiesto dall'articolo 82 della Costituzione per l'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare, è fuori discussione. La vicenda è entrata in qualche modo persino nella nostra cultura popolare e rientra a pieno titolo nei misteri italiani, e quindi una commissione ha certamente senso. Temo però che scovare nuovi elementi sarà un lavoro assai difficile, un compito impegnativo, perché sono oggettivamente passati 40 anni". Lo ha detto il senatore del Gruppo Italia viva Ivan Scalfarotto durante le dichiarazioni di voto all'istituzione della Commissione sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. "C'è l'esigenza di provare a dare una risposta alle famiglie e credo che una risposta la chieda anche l'intero paese. Tendo a pensare però - ha aggiunto Scalfarotto - che una commissione come quella sul Covid, che investe complessivamente sul senso politico di un intero periodo di storia di questo Paese, abbia un significato più aderente alla missione di una commissione di inchiesta di quanto ne abbia un evento di cronaca, seppur importante come questo. E quindi, pur con qualche dubbio sulla effettiva possibilità di arrivare a conclusioni innovative, annuncio il voto favorevole di Italia viva". (Rin)