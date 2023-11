Tim: Labriola, operazione rete contribuirà a sostenibilità gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana il Consiglio di amministrazione di Tim ha preso una decisione fondamentale che non solo risolverà il problema della leva finanziaria ma ci consentirà anche di trasformarci in un gruppo più sostenibile. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel corso della conference call di presentazione dei risultati finanziari al 30 settembre 2023, in riferimento all’operazione sulla rete. (Rin)