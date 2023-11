Milano: lunedì 13 presidio taxi davanti a Palazzo Marino contro riduzione parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lune pomeriggio si terrà un presidio di taxi davanti a Palazzo Marino per protestare contro la riduzione dei parcheggi che favorirebbe gli abusivi oltre a rendere meno efficace il servizio. Lo affermano in una nota i rappresentanti di Acai Claai Satam Tam e Unione Artigiani. “Da alcuni mesi - spiegano - stiamo assistendo a una preoccupante riduzione sistematica di posteggi Taxi in diverse zone della città di Milano. Un fenomeno che il Comune certamente ha programmato e messo in atto volontariamente e che sta innanzitutto svilendo il servizio Taxi cittadino. Rendendolo di fatto meno visibile e inefficace”. Questo “sembra inoltre essere sempre più un pretesto per apportare e giustificare le modifiche sostanziali al servizio delle quali si parla in questi giorni. Una riduzione dei posteggi che si estende dal centro città sino alle zone più esterne e che oltre a danneggiarci, favorisce al contempo abusivi e non autorizzati”. “Pur avendo noi più volte cercato di stabilire un dialogo costruttivo col Comune - prosegue la nota - a oggi viabilità, sicurezza e lotta all'abusivismo non paiono essere nell'agenda di questa Amministrazione che preferisce percorrere altre strade. Strade penalizzanti per la categoria e per l'utenza. Alla luce di questo, stanchi di subire questa situazione, riteniamo sia inevitabile il dover chiamare a raccolta la categoria per presenziare al presidio di protesta che si terrà a Milano in Piazza della Scala, Lunedì 13 Novembre dalle ore 16 alle ore 20 in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale”. “Non è accettabile che il servizio pubblico non di linea venga sempre più isolato, cosa che ripetiamo, penalizza ancor di più l’utenza tutta del servizio e favorisce irregolari e abusivi”, concludono i rappresentanti dei taxi. (Com)