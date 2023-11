Piemonte: Bolla (Atc), proroga superbonus sarebbe utile per case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga del regime del Superbonus consentirebbe agli enti come Atc, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica, di portare a termine interventi importanti, a servizio della collettività. Lo ha affermato il presidente di Atc Piemonte Emilio Bolla durante un convegno a Firenze, promosso dall'istituto nazionale di Urbanistica. "La crescita del disagio sociale e l'incremento dei flussi migratori - ha aggiunto Bolla - sono elementi che determinano una maggiore richiesta di case popolari: per questo auspichiamo un intervento delle istituzioni per rispondere a un problema che assume proporzioni sempre più vaste e che devono essere governate per garantire la tenuta della convivenza civile", ha concluso. (Rpi)