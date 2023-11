© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, per alzata di mano, il disegno di legge istitutivo della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori nel testo degli articoli formulato in sede redigente dalla I Commissione. (Rin)