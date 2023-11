Governo: Ronzulli, noi sempre leali, facendo valere ragioni Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che timore nella maggioranza, parlerei di speranza, vana, dell'opposizione. I senatori Lotito e Damiani hanno sempre dato un contributo di grande competenza, improntato sempre alla lealtà e facendo valere le ragioni di Forza Italia". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli in un'intervista al quotidiano "La Stampa" in cui respinge al mittente i timori di 'sorprese' sui voti di Forza Italia in commissione Bilancio. Quanto all'accordo con l'Albania, Ronzulli bolla come "favole, retroscena fantasiosi e puntualmente smentiti" le ricostruzioni mediatiche di una presunta mancata condivisione tra gli alleati di governo. "Secondo lei il ministro degli Esteri poteva non sapere? So che molti incontri sono stati fatti alla Farnesina. Contano i fatti e tutti condividono pienamente lo spirito dell'accordo", ha sottolineato. Così come viene esclusa qualunque tensione sulla riforma costituzionale: "Mi permetto di segnalare che il ministro delle riforme Casellati è di Forza Italia. È sufficiente?". (Rin)