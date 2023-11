Lazio: Bertucci (Fd'I), Gualtieri ascolti voce sostituti alla guida taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuo a trovare le richieste esposte dal Comitato Sostituti alla Guida Taxi Massimo Marziale di Roma Capitale ragionevoli, e in quanti tali da ascoltare con attenzione: auspico e chiedo che il sindaco Gualtieri dia ascolto alle istanze che stanno promuovendo. Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta il nuovo sit in di protesta dei Sostituti alla Guida, annunciato per questa mattina in Piazza del Campidoglio. "È compito della politica comprendere quando ci si trova davanti a delle istanze che, relativamente al rilascio delle nuove licenze taxi, possono rappresentare soluzioni ad un problema. Portare soluzioni è l'obiettivo dei Sostituti alla Guida", prosegue il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. (segue) (Com)