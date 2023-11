Corea del Sud: lavoratori della metro indicono sciopero di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 10mila lavoratori sindacalizzati della rete di trasporto metropolitano di Seul hanno indetto oggi uno sciopero di due giorni, per protestare contro i licenziamenti pianificati dall’operatore Seoul Metro al fine di ridurre l’indebitamento della società. Lo sciopero dovrebbe causare disagi limitati ai pendolari nell’area metropolitana di Seul. La proclamazione dello sciopero è giunta poche ore dopo il fallimento dei negoziati tra Seoul Metro e i due principali sindacati del settore. L’azienda intende tagliare la forza lavoro di circa il 13 per cento, pari a 2.200 dipendenti, entro il 2026. L’operatore della metro di Seul fa fronte da anni a un indebitamento crescente, che deriva in parte dall’utilizzo gratuito del servizio concesso agli anziani.(Git)