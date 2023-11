Trasporti: Sala, bando per 450 licenze taxi, in servizio per prossima estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermiamo l'obiettivo di avere mille licenze in più, faremo un bando per 450 licenze". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, rispondendo in merito all'aumento delle licenze dei taxi. Il sindaco ha inoltre aggiunto di "pensare a un centinaio di licenze nell'ottica delle doppie guide". "Partiamo subito con il bando e, conoscendo i tempi, quello che possiamo promettere ai milanesi è che la prossima estate avremo i taxi", ha concluso il Sindaco. (Rem)