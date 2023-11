Germania: ministra Interno Faeser, pene severe per gli antisemiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha minacciato gli antisemiti in Germania di pene severe. “Chi attacca le persone dovrà fare i conti con tutta la durezza dello Stato di diritto”, ha dichiarato l'esponente del governo federale al Bundestag, in occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il pogrom antiebraico attuato dai nazisti nel Terzo Reich tra il 9 e il 10 novembre 1938. Con riferimento alle manifestazioni di antisemitismo in Germania a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, Faeser ha evidenziato: “Chi giustifica gli omicidi di massa, chi abusa delle libertà civili per propagare crimini disumani e odio, non può fare affidamento sulla tutela della libertà di espressione”. La democrazia !sa difendersi!, ha quindi affermato la ministra dell'Interno tedesca, ricordando di aver vietato le attività di Hamas in Germania e di aver disposto lo scioglimento dell'associazione filopalestinese Samidoun. Al riguardo, Faeser ha annunciato di essere già al lavoro su “ulteriori divieti” perché “il 2023 non è il 1938”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha, infine, dichiarato: “Siamo al fianco di tutti coloro che sono colpiti dall'antisemitismo, dalla propaganda incendiaria e dalla violenza”. (Geb)