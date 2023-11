Kenya: governo introduce tassa sulle carte d'identità, proteste dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti sono le ultime di una serie di misure generatrici di entrate introdotte dall'amministrazione del presidente William Ruto da quando è salito al potere lo scorso anno. Gli aumenti sostanziali e improvvisi hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che potrebbero creare barriere per l’accesso dei cittadini più poveri ai servizi governativi o alla partecipazione a processi che richiedono documenti governativi, come il voto e il matrimonio. Secondo la Banca mondiale, il 27 per cento dei kenioti vive sotto la soglia di povertà, spendendo meno di 2,15 dollari al giorno. Da quando è salito al potere nel settembre dello scorso anno, il governo del presidente Ruto ha aumentato le tasse su beni di prima necessità come il carburante, nonché le tariffe su diversi servizi offerti dal governo, come l'ingresso ai parchi nazionali. Queste misure hanno avuto un effetto a spirale sui prezzi dei trasporti, dell’elettricità e delle materie prime, che ha portato all’opposizione all’inizio di quest’anno a proteste contro il costo della vita. Il presidente Ruto non ha commentato gli aumenti, ma pronuncerà oggi il suo primo discorso sullo stato della nazione, delineando alcuni dei risultati raggiunti dalla sua amministrazione nell'ultimo anno e le misure che propone di adottare per affrontare il debito e l'alto livello di aumento del costo della vita. (Res)