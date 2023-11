Sardegna: regionali 2024, centrosinistra diviso, Soru pronto a presentare sua candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile candidatura della parlamentare ed ex viceministro delle Infrastrutture, Alessandra Todde (M5S) ha portato il campo largo del centro-sinistra in una situazione difficile per via delle divergenze interne. Ieri, i Progressisti hanno annunciato il loro boicottaggio del tavolo convocato per ufficializzare la leadership del M5S nella coalizione, sottolineando la mancanza di coinvolgimento degli amministratori locali e delle coalizioni delle principali città che andranno al voto. Tra gli altri, Renato Soru sembra essere un possibile candidato alternativo, e potrebbe annunciare la sua candidatura e l'uscita dal Pd in un incontro pubblico al teatro Doglio sabato prossimo. (segue) (Rsc)