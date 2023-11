Urbanistica: Salvini, al lavoro per tavolo pubblico-privato su rigenerazione fino al 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla rigenerazione urbana "stiamo cercando di organizzare al ministero un tavolo pubblico come regia ma con il privato per il know how, che ci accompagni fino al 2050. Come abbiamo fatto in questi mesi per costruire il nuovo codice degli appalti e il nuovo codice della strada". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, a Roma. "Il nuovo piano per la rigenerazione urbana - ha aggiunto - ha nei privati, nelle cooperative, nei costruttori un nodo fondamentale. L'Italia è attrattiva in termini di investimenti, sulle infrastrutture del mattone e sullo sviluppo delle città. Dobbiamo dare un quadro normativo, ma non basta, ci sono le regioni, i comuni con i Pgt, gli enti di provincia. Il mio obiettivo entro il mese di novembre, ci stiamo lavorando dall'estate, è fare un primo punto di confronto tra operatori pubblici e privati per darci modalità e tempistiche di operatività", ha concluso Salvini. (Rer)