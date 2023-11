Legge Bilancio: Lupi, lavoro e famiglia al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Lavoro e famiglia al centro della legge di Bilancio: stipendi più alti col taglio del cuneo fiscale ed un miliardo in più per le famiglie e la natalità, più asili nido gratis, potenziamento del congedo parentale e aumenti di stipendio per le madri con due figli". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)